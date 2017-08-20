Huntelaar golle başladı

Hollanda 1. Ligi'nde 2. hafta maçında Ajax, evinde Gröningen'i konuk etti. Ajax mücadeleyi 3-1 kazanarak yeni sezonda ilk 3 puanını elde etti.
Ajax'ta yeni transfer Klaas-Jan Huntelaar ilk golünü kaydetti. Hollandalı yıldız Ajax kariyerinde 103'üncü golünü hanesine yazdırdı. Ev sahibi takımın diğer gollerini 48. dakikada Hakim Ziyech ve 79'da Lasse Schöne kaydetti.
Gröningen'in tek golü 73. dakikada Oussama Idrissi'den geldi. Ajax ligde bir sonraki maçını Venlo deplasmanında oynayacak. Gröningen ise Excelsior takımını konuk edecek.