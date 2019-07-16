Hugo'da mutlu son yakın
Kanat bölgesindeki eksikliğini Tyler Boyd ile dolduran Beşiktaş stoper hattını da güçlendirmeye hazırlanıyor.
Bu kapsamda yoğun bir mesai harcayan Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner, bir süredir görüşme halinde olduğu Vitor Hugo ile el sıkıştı.
28 yaşındaki stoperin kulübü Fiorentina’nın da bu transfere onay vermesi ve Hugo’nun Beşiktaş’a katılması bekleniyor.
Vitor Hugo, geçen sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
Yıldız oyuncu, 2017’de Brezilya ekibi Palmeiras’tan 8 milyon Euro karşılığında Fiorentina’ya transfer olmuştu.
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