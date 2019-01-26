Hugo Vieria, DG Sivasspor'da
DG Sivasspor, 30 yaşındaki Portekizli forvet Hugo Vieria'nın transferini bu videoyla duyurdu!
DG Sivasspor, 30 yaşındaki Portekizli forvet Hugo Vieria'nın transferini duyurdu.
Yiğidolar sosyal medyada transferi açıklarken bu videoyu paylaştı;
Hoş geldin Hugo Vieria 👍 pic.twitter.com/WHZ3hrMrgg— Sivasspor (@SivassporKulubu) 26 Ocak 2019
Yapılan açıklamada ise;
"Kulübümüz, 2018-2019 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Futbolcumuz, 25 Temmuz 1988'de Barcelos'ta dünyaya geldi. Estoril'de futbola başlayan Vieira, sırasıyla Estoril, Gil Vicente, Benfica, Sporting Gijon, Braga, Torpedo Moskova, Kızılyıldız ve Yokohama formasını giydi. Kariyerinde 268 maça çıkan golcü futbolcu, 102 kez fileleri havalandırdı ve 24 kez de asist yaptı. Vieira'ya Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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