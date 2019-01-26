Hugo Vieira kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriHugo Vieira kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi?
GeriSpor Hugo Vieira kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
26.01.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Hugo Vieira kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hugo Vieira kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi?

Hugo Vieira, yeni takımı Sivasspor ile anlaşma imzalamasının ardından merak edilen isim olmaya başlandı. Santrafor mevkisinde forma giyen Hugo Vieria, Portekiz ve İspanya Liglerinin dışında, Sırbistan, Rusya ve Japonya Liglerinde de forma giymiştir. Peki, Hugo Vieria kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o ismin forma giydiği takımlar ve detaylı bilgiler

Hugo Vieira, 25 Temmuz 1988 tarihinde Portekiz'in Barcelos kentinde dünyaya gelmiştir. 

Futbola, Portekiz temsilcisi Santa Maria da Feira takımında başlayan Hugo Vieira, yine aynı ligde mücadele eden Estoril takımına kiralanmıştır. 

Daha sonra sırasıyla, Portekiz ekipleri Gil Vicente ve Benfica takımlarında forma giyen oyuncu, İspanyol Sporting Gijon takımına kiralanmıştır.

Sonraki yıllarda Braga ve yeniden Gil Vicente forması giyen oyuncu, Rusya 3. liginde mücadele eden Torpedo Moskau takımına transfer olmuş ve sonraki yıl Kızılyıldız forması terletmeye başlamıştır.

Yıllar 2016/17 sezonunu gösterdiğinde ise oyuncunun adresi Japon kulüp Yokohama F.M. olmuştur. 

1,78 boyunda forvet mevkisinde forma giyen oyuncu, sağ ayağına hakimdir. Portekizli oyuncu, kariyeri boyunca çıktığı 268 karşılaşmada 102 gol atmıştır. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hugo Vieira kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi?

Victor Moses ilk antrenmanına çıktı

Başakşehir, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor’dan Oğuzhan Berber açıklaması! 'Tasvip etmediğimiz...'