Hugo Vieira kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi?
Hugo Vieira, yeni takımı Sivasspor ile anlaşma imzalamasının ardından merak edilen isim olmaya başlandı. Santrafor mevkisinde forma giyen Hugo Vieria, Portekiz ve İspanya Liglerinin dışında, Sırbistan, Rusya ve Japonya Liglerinde de forma giymiştir. Peki, Hugo Vieria kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o ismin forma giydiği takımlar ve detaylı bilgiler
Hugo Vieira, 25 Temmuz 1988 tarihinde Portekiz'in Barcelos kentinde dünyaya gelmiştir.
Futbola, Portekiz temsilcisi Santa Maria da Feira takımında başlayan Hugo Vieira, yine aynı ligde mücadele eden Estoril takımına kiralanmıştır.
Daha sonra sırasıyla, Portekiz ekipleri Gil Vicente ve Benfica takımlarında forma giyen oyuncu, İspanyol Sporting Gijon takımına kiralanmıştır.
Sonraki yıllarda Braga ve yeniden Gil Vicente forması giyen oyuncu, Rusya 3. liginde mücadele eden Torpedo Moskau takımına transfer olmuş ve sonraki yıl Kızılyıldız forması terletmeye başlamıştır.
Yıllar 2016/17 sezonunu gösterdiğinde ise oyuncunun adresi Japon kulüp Yokohama F.M. olmuştur.
1,78 boyunda forvet mevkisinde forma giyen oyuncu, sağ ayağına hakimdir. Portekizli oyuncu, kariyeri boyunca çıktığı 268 karşılaşmada 102 gol atmıştır.
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