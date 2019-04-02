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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
02.04.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Hugo Rodallega'ya Çin yolu gözüktü!

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Hugo Rodallega'ya Çin yolu gözüktü!

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hugo Rodallega'ya Çin yolu gözüktü.

Trabzonspor yönetiminin düşük bir teklif yaparak takımda kalmasını isteyeceği Kolombiyalı forvet Rodallega'nın menajerleri, alınan ücretin çok altında bir rakamın kabul edilemeyeceğini ama yine de indirim yapılabileceğini belirtmişti. Ancak ilk temaslar sonucunda taraflar uzlaşamadı.

Bu arada bazı menajerler de Rodallega'ya Çin seçeneğini sundu. Kolombiyalı oyuncunun bu öneriye sıcak baktığı ancak yine de ailesiyle birlikte değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.

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Hugo Rodallegaya Çin yolu gözüktü

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Minik öğrenciyi Olcay Şahan teselli ettiTrabzonspor'un antrenmanını ziyaret eden Ticaret İlkokulu öğrencileri yazdıkları mektupları futbolculara vererek onlara şiir de okudu. Daha sonra gerçekleşen hatıra fotoğrafı çekiminde yer almayan ve kenarda ağlamaya başlayan Ömer Reis adlı bir öğrenciyi Olcay Şahan teselli etmeye çalıştı ancak ikna edemedi. Kulüp yetkilileri minik öğrenciyi, önümüzdeki günlerde ailesiyle birlikte Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne davet etti.
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