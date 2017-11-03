Hugo Rodallega'nın cezasına indirim

Trabzonspor'da forma giyen Hugo Rodallega'nın 3 maç aldığı ceza Tahkim Kurulu tarafından 2'ye indirildi.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"TFF Tahkim Kurulu 3 Kasım 2017 günlü (54) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)
E.2017/421 - K.2017/428
Trabzon Spor A.Ş. futbolcusu Hugo Rodallega Martinez'in, PFDK'nın 31.10.2017 tarih ve E.2017-2018/289 - K.2017-2018/335 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Futbolcu Hugo Rodallega Martinez hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesine istinaden 2 resmi müsabakadan men ve 8.666,67 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,
- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
Tahkim Kurulu
(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir."
Tarih: 03.11.2017 15:34