Hugo Rodallega'dan Trabzonspor mesajı!
Hugo Rodallega, sosyal medyadan Trabzonspor'a teşekkür etti.
Sözleşmesinin sona ermesi ile beraber, Trabzonspor'dan ayrılan Hugo Rodallega, takım arkadaşlarına, hocasına ve taraftara sosyal medyadan veda etti.
Rodallega yaptığı açıklamada, "Birlikte yürüdüğümüz yolda, futbol denilen bu güzel oyunda son bulabiliyor. Size her zaman minnettar kalacağım. Bana verdiği güven için size ve özellikle hocam Ünal Karaman'a teşekkür ederim. Sizin için en iyi başarıları diliyorum." ifadelerini kullandı.
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