Hugo Rodallega'dan flaş transfer açıklaması!
Trabzonspor'da sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega, Kolombiya basınına açıklamalarda bulundu.
Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, bordo mavili yönetimin son teklifine henüz yanıt vermeyen golcü futbolcu "Şu anda henüz tam karar vermiş değilim. Benim için iki ihtimal var. Ya Türkiye'de 1 yıl daha kalacağım, ya da İspanya'ya gideceğim. Şu anda olasılıklar bunlar." ifadelerini kullandı.
2016-2017 sezonunun devre arasında Akhisarspor'dan 1 milyon 600 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen tecrübeli futbolcu, bordo mavili formayla çıktığı 80 maçta 35 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
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