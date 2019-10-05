Hugo Lloris'in korkutan sakatlığı!
Tottenham'ın Fransız kalecisi Brighton maçında kalesinde gördüğü gol pozisyonunda kolunu kırdı ve acı içinde yerde kaldı.
Spor Arena Dış Haberler | Premier Lig'de oynanan Tottenham - Brighton maçında korku dolu anlar yaşandı. Konuk takım Brighton, henüz 3. dakikada 1-0 öne geçerken Tottenham kalecisi Lloris korkuttu.
Yediği golde topu tutamayan Lloris, yere ters bir şekilde düştü ve acı içinde yerde kaldı. Tecrübeli eldivenin kolunun kırıldığı ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI
Uzun süre yerde yatan Fransız kaleciye oksijen tüplü hava verilirken futbolcu anında ambulans ile hastaneye götürüldü. Lloris, Fransa'nın Türkiye ile oynayacağı Euro 2020 grup eleme maçında da yer alamayacak.
Tecrübeli kalecinin sakatlığının ardından birçok futbolcu, geçmiş olsun paylaşımında bulundu.
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