Huddersfield Town Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Huddersfield Town Everton maçı ile İngiltere Premier Lig'de son 3 haftaya giriliyor. UEFA Avrupa Ligi şansını aldığı kötü sonuçlarla kaybeden Everton, Huddersfield Town önünde prestij karşılaşmasına çıkıyor. Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un oynayıp oynamayacağının henüz netlik kazanmadığı mücadele, canlı yayınla ekranlarda olacak. Peki, Huddersfield Town Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Huddersfield Town Everton maçı, milli futbolcumuz Cenk Tosun'u takip eden sporseverler tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde matematiksel olarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkını kaybeden Everton, prestij için sahaya çıkacak. İşte Huddersfield Town Everton maçı hakkında bazı bilgiler
HUDDERSFİELD TOWN EVERTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Huddersfield Town, John Smith's (Galpharm) Stadyumunda Everton'u ağırlayacak. 28 Nisan Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 17.00'da S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek. Cenk Tosun'un bu mücadelede ilk 11'de mücadele edip etmeyeceği maç saatinde belli olacak.
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
Huddersfield, evinde Everton'la oynadığı son beş lig maçını kaybetmedi (3G 2B).
Bu sezon Premier Lig'de skor olarak geri düştüğü maçlarda galibiyet alamayan üç takımdan biri Huddersfield (Brighton ve West Brom'la birlikte).
Everton, lige o sezon yükselen takımlarla oynadığı son sekiz deplasman maçının altısı beraberlikle sonuçlandı (1G 1M).
Huddersfield, bu sezon altı iç saha maçında rakip filelere gol gönderemedi ve bu alanda ligin en kötü takımı konumunda.
Everton ise deplasmanda kalesini sadece iki kez gole kapattı ve onlar da bu alanda ligin en kötüsü.
Everton'a son Premier Lig maçında Newcastle karşısında galibiyeti getiren golü atan Theo Walcott, Nisan 2017'den bu yana üst üste iki lig maçında rakip fileleri havalandıramıyor.
Sam Allardyce, Huddersfield'a karşı mücadele ettiği son beş lig maçını kaybetmedi (3G 2B).
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