Huddersfield Town Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
28.04.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

Huddersfield Town Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Huddersfield Town Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Huddersfield Town Everton maçı ile İngiltere Premier Lig'de son 3 haftaya giriliyor. UEFA Avrupa Ligi şansını aldığı kötü sonuçlarla kaybeden Everton, Huddersfield Town önünde prestij karşılaşmasına çıkıyor. Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un oynayıp oynamayacağının henüz netlik kazanmadığı mücadele, canlı yayınla ekranlarda olacak. Peki, Huddersfield Town Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Huddersfield Town Everton maçı, milli futbolcumuz Cenk Tosun'u takip eden sporseverler tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde matematiksel olarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkını kaybeden Everton, prestij için sahaya çıkacak. İşte Huddersfield Town Everton maçı hakkında bazı bilgiler

HUDDERSFİELD TOWN EVERTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Huddersfield Town, John Smith's (Galpharm) Stadyumunda Everton'u ağırlayacak. 28 Nisan Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 17.00'da S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek. Cenk Tosun'un bu mücadelede ilk 11'de mücadele edip etmeyeceği maç saatinde belli olacak.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Huddersfield, evinde Everton'la oynadığı son beş lig maçını kaybetmedi (3G 2B).
Bu sezon Premier Lig'de skor olarak geri düştüğü maçlarda galibiyet alamayan üç takımdan biri Huddersfield (Brighton ve West Brom'la birlikte).
Everton, lige o sezon yükselen takımlarla oynadığı son sekiz deplasman maçının altısı beraberlikle sonuçlandı (1G 1M).
Huddersfield, bu sezon altı iç saha maçında rakip filelere gol gönderemedi ve bu alanda ligin en kötü takımı konumunda.
Everton ise deplasmanda kalesini sadece iki kez gole kapattı ve onlar da bu alanda ligin en kötüsü.
Everton'a son Premier Lig maçında Newcastle karşısında galibiyeti getiren golü atan Theo Walcott, Nisan 2017'den bu yana üst üste iki lig maçında rakip fileleri havalandıramıyor.
Sam Allardyce, Huddersfield'a karşı mücadele ettiği son beş lig maçını kaybetmedi (3G 2B).

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