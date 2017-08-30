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Höwedes Juventus'ta! Asamoah ise...

Juventus, Benedikt Höwedes'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Arena / DIŞ HABERLER
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İtalya Serie A devi Juventus, Schalke'den Benedikt Höwedes'i transfer etti. Yıldız oyuncu satın alma opsiyonu ile kiralandı. Juventus 13 milyon Euro öderse Alman oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katacak.

Torino temsilcisi kiralama bedeli olarak Schalke'e 3.5 milyon Euro ödeyecek. Juve toplamda 16.5 milyno Euro'yu kasasından çıkararak yıldız oyuncuyu transfer edebilecek.

Galatasaray'ın Asamoah transferinin gerçekleşmesi için, Höwedes transferini beklediği yolunda İtalyan basınında ciddi haberler yer aldı.

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