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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
22.03.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

Howard'dan tarihi performans!

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Howard'dan tarihi performans!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 111-105 yenen Charlotte Hornets'in pivotu Dwight Howard, 32 sayı ve 30 ribauntla "double double"a imza attı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Charlotte Hornets, Dwight Howard'ın 32 sayı, 30 ribauntluk performansıyla Brooklyn Nets deplasmanından 111-105 galip ayrıldı.

Howard, 2010-11 sezonunda bunu başaran Kevin Love'dan beri bir maçta 30 sayı ve 30 ribaunt barajlarını geçen ilk NBA oyuncusu oldu. Kemba Walker da 24
sayı, 6 asist, 5 ribauntla Howard'a eşlik etti.

Nets'te D'Angelo Russell 19, Caris LeVert 14, Spencer Dinwiddie ve Rondae Hollis-Jefferson 13'er sayı kaydetti.

PLAY-OFF PROVASININ GALİBİ CAVALİERS

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasındaki mücadeleyi, 132-129 ev sahibi Cavaliers kazandı.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 35 sayı, 17 asist, 7 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Kevin Love 23 sayı, 12 ribaunt, George Hill ise 22 sayıyla
oynadı.
Doğu lideri Raptors'ta Kyle Lowry'nin 24 sayı, 7 asist, DeMar DeRozan'ın 21 sayı, 5 asist ve Jakob Poeltl'ın 17 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

ERSAN'DAN 6 SAYI, 5 RİBAUNT

Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın Memphis Grizzlies'ı 119-105 mağlup ettiği karşılaşmada, 6 sayı ve 5 ribaunt üretti.

Ev sahibi 76ers'ta Robert Covington, Dario Saric, J.J. Redick ve Marco Belinelli 15'er sayı attı. Ben Simmons ise 13 sayı, 9 asist, 7 ribauntla maçı tamamladı.
Grizzlies'te Deyonta Davis 16 sayı, 11 ribaunt ve Wayne Selden 18 sayıyla mücadele etti.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 132-129
Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 119-105
Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 105-111
Miami Heat-New York Knicks: 119-98
Chicago Bulls-Denver Nuggets: 102-135
Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 120-127
New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 96-92
San Antonio Spurs-Washington Wizards: 98-90

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