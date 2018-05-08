Houston ve Golden State final için!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Basketbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
08.05.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Houston ve Golden State final için!

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Houston ve Golden State final için!

Dün gece Cleveland, Toronto karşısında 128-93 kazanıp, adını Doğu Konferansı finaline yazdırdı. Batı Konferansı yarı finallerinde 3-1 önde olan Houston ve Golden State, bu gece işlerini bitirmek istiyor. İşte detaylar...

Houston Rockets - Utah Jazz

- Toyota Center'daki ikinci maçta, 116-108 kazanıp ev sahibi avantajını eline alan Utah, kendi evindeki iki maçı da kaybedip seride 3-1 geri düştü.

- Rakibini iki maçta, ortalama 90 sayının altında tutan Houston, bu gece Batı Konferansı final vizesi almak için sahaya çıkacak.

- 4 maçı 30.5 sayı ortalamayla geçen Harden'a en büyük destek pota altından, Clint Capela'dan geldi. (15.0 sayı - 11.5 ribaunt - 3.25 blok)

En Çok Oynanan Bahis
  • 983Hou Rockets -(6,5h-12,5h) Utah Jazz
    2
    İM1/1
    2,25
    1871kez oynandı
Hemen Oyna

Golden State Warriors - New Orleans Pelicans

- Golden State üçüncü maçta 100 sayıda kalınca, herkesin kafasında soru işaretleri belirmişti ama dördüncü maçı 118-92 kazanarak seriyi 3-1'e getirdiler.

- 4 maçta 28.8 sayı ortalamayla oynayan Kevin Durant'in yanı sıra, triple double ortalamayla seriyi sürdüren Draymond Green (13.8 sayı - 11.3 ribaunt - 10.3 asist) dikkat çekiyor.

- Serinin ikinci maçıyla parkelere dönen Stephen Curry ise 3 maçta 29+ dakika sahada kaldı. (23.3 sayı)

En Çok Oynanan Bahis
  • 982Gs Warriors -(6,5h-12,5h) No Pelicans
    2
    İM1/1
    2,25
    1473kez oynandı
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