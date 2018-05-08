Houston ve Golden State final için!
Dün gece Cleveland, Toronto karşısında 128-93 kazanıp, adını Doğu Konferansı finaline yazdırdı. Batı Konferansı yarı finallerinde 3-1 önde olan Houston ve Golden State, bu gece işlerini bitirmek istiyor. İşte detaylar...
Houston Rockets - Utah Jazz
- Toyota Center'daki ikinci maçta, 116-108 kazanıp ev sahibi avantajını eline alan Utah, kendi evindeki iki maçı da kaybedip seride 3-1 geri düştü.
- Rakibini iki maçta, ortalama 90 sayının altında tutan Houston, bu gece Batı Konferansı final vizesi almak için sahaya çıkacak.
- 4 maçı 30.5 sayı ortalamayla geçen Harden'a en büyük destek pota altından, Clint Capela'dan geldi. (15.0 sayı - 11.5 ribaunt - 3.25 blok)
Golden State Warriors - New Orleans Pelicans
- Golden State üçüncü maçta 100 sayıda kalınca, herkesin kafasında soru işaretleri belirmişti ama dördüncü maçı 118-92 kazanarak seriyi 3-1'e getirdiler.
- 4 maçta 28.8 sayı ortalamayla oynayan Kevin Durant'in yanı sıra, triple double ortalamayla seriyi sürdüren Draymond Green (13.8 sayı - 11.3 ribaunt - 10.3 asist) dikkat çekiyor.
- Serinin ikinci maçıyla parkelere dönen Stephen Curry ise 3 maçta 29+ dakika sahada kaldı. (23.3 sayı)
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