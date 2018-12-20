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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
20.12.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

Houston Rockets'tan 3 sayı rekoru

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Houston Rockets'tan 3 sayı rekoru

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konuk ettiği Washington Wizards'ı 136-118 yenen Houston Rockets, bir maçta en fazla üç sayı atan takım olarak tarihe geçti.

Washington Wizards karşısında bu sezon 16. galibiyetini elde eden Rockets, 26 üç sayı isabeti bularak NBA rekoru kırdı. Bu alanda daha önceki rekor 25 üçlükle Cleveland Cavaliers'a aitti.

James Harden'ın 35 sayıyla en skorer isim olduğu maçta, Clint Capela 20 sayı, 12 ribaunt, P.J. Tucker 11 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Wizards'ta ise Bradley Beal 28 sayıyla maçı tamamladı. 

Cedi'nin 13 sayısı Cavaliers'a yetmedi 

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Charlotte Hornets'a 110-99 mağlup oldu.

Cedi Osman'ın 13 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynadığı mücadelede Jordan Clarkson 20 sayı üretti. Kemba Walker'ın 30 sayılık performans sergilediği ev sahibi ekipte, Jeremy Lamb 18 sayı, 12 ribaunt, Marvin Williams 18 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Philadelphia 76ers'ın sahasında New York Knicks'i 131-109 yendiği mücadelede ise milli basketbolcu Furkan Korkmaz 9 sayıyla oynadı. Ben Simmons 13 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double", Joel Embiid 24 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Knicks'te Tim Hardaway 27, Kevin Knox 21 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

NBA'de gecenin en iyi 3 hareketiNBA'de normal sezona dün gece oynanan 12 maçla devam edildi. Gecenin en güzel hareketi ise, Houston Rockets'ın üçlük rekorunu egale etmesini sağlayan Michael Carter-Williams'tan geldi.
daha fazla video için

Dün gece alınan sonuçlar şu şekilde...

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 110-99 

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 90-129 

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 131-109 

Boston Celtics-Phoenix Suns: 103-111 

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 99-96

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 93-96 

Houston Rockets-Washington Wizards: 136-118 

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans: 123-115 

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 123-129 

Utah Jazz-Golden State Warriors: 108-103 

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 99-92 

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 113-132 

Günün en popüler basketbol/iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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