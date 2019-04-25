Houston Rockets seriyi evinde bitirdi
NBA Batı Konferansı 1. tur eşleşmesinde, Houston Rockets sahasında, Utah Jazz'ı 100- 93 mağlup ederek, seriyi 4-1'e getirerek tur atladı.
Toyota Center'da oynana karşılaşmada ev sahibi takım ilk yarıyı da 46-42 önde kapattı.
Houston Rockets'ta James Harden 26 sayı, 6 ribaund, 6 asist üretti. Clint Capela 16 sayı ve 10 ribaund, Chris Paul 15 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile oynarken, Eric Gordon 15 sayı, 3 ribaund,3 asist,2 top çalma ve 1 blok ile maçı tamamladı.
Utah Jazz'da Royce O'Neale 18 sayı, 5 ribaund, 2 asistle oynadı. Ricky Rubio 17 sayı, 11 asistle double-double yaptı. Takımın yıldızları Donovan Mitchell 12 sayı, 6 ribaund, Rudy Gobert 9 sayı, 10 ribaundluk performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı.
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