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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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07.05.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Houston Rockets seriyi eşitledi

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Houston Rockets seriyi eşitledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off serisi konferans yarı finallerinde Houston Rockets, Golden State Warriors'ı yenerek seriyi 2-2'ye getirirken, Milwaukee Bucks ise Boston Celtics karşısında aldığı galibiyetle seride 3-1 öne geçti.

Batı Konferansı yarı final serisi dördüncü maçında Houston Rockets, konuk ettiği son şampiyon Golden State Warriors'ı 112-108 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi.

Rockets'ta James Harden 38 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle maçın en skorer oyuncusu olurken, Eric Gordon 20 sayı, PJ Tucker 17 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste ikinci kez rakibine kaybeden Warriors'ta Kevin Durant 34 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Stephen Curry 30 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt, Draymond Green 15 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist üretti.

Houston Rockets seriyi eşitledi


Bucks, avantaj yakaladı

Doğu Konferansı yarı final serisi dördüncü karşılaşmasında Milwaukee Bucks, deplasmanda Boston Celtics'i 113-101 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük sağladı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 39 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaparken, George Hill 15, Khris Middleton ve Eric Bledsoe on üçer sayı, oyuna sonradan girerek 17 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 6 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

Celtics'te Kyrie Irving 23 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt, Al Horford 20 sayı, Marcus Morris 18 sayı ve 14 ribaunt, Jayson Tatum 17 sayı ve 10 ribauntla oynamasına rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

Potada derbi heyecanı
Potada derbi heyecanı
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Houston Rockets seriyi eşitledi

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