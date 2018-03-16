Houston Rockets, koltuğu bırakmıyor!
Batı Konferansı'nda birinciliği kaptırmamak isteyen Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı 101-96 yenerek yerini korudu.
Bu sezon iki takım arasındaki üç maçı da Rockets kazandı. Son 30 maçın 27'sini kazanan Rockets bir galibiyet daha aldığı taktirde geçen sezonki 55 galibiyeti yakalayacak.
Önceki maçta 3 sayı bölgesinden 6'da 0'da kalan Eric Gordon bu defa 7/9 isabetle 23 sayıya ulaştı, 6 da ribaund aldı. James Harden 24 sayı, 7 asist, 5 ribaund, Clint Capela 19 sayı, 7'si hücum 12 ribaund, 6 blokla öne çıktı. Chris Paul eski takımına karşı 11 sayı (0/6 üçlük), 3 ribaund, 3 asistle mücadele etti.
Maçın sonunda Austin Rivers ile oyuna ortak olan ancak kritik anlarda James Harden'ı durduramayan LA Clippers'ta Tobias Harris 29 sayı (3/6 üçlük), Austin Rivers 20 sayı (0/4 üçlük), 3 ribaund, 3 asist üretti.
LA Clippers koçu Doc Rivers takımının 4/8, Houston'un 19/23 serbest atış istatistiklerini "şaka gibi" diye yorumladı ve hakemleri eleştirdi.
- BASKETFAUL -
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