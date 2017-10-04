Houston Rockets 55 üçlük denedi!

Russell Westbrook'un oynamadığı Oklahoma'da Carmelo Anthony 19 dakikada 19 sayıyla (3/5 üçlük) takımının en skorer oyuncusu oldu, 4 de ribaund aldı. Paul George 26 dakikada 13'te 6 saha içi isabetiyle 15 sayı attı, 5 ribaund, 2 de asist yaptı. Isaiah Canaan 11, Daniel Hamilton, Jeremy Grant 10 sayıyla çift hanelere yükselen diğer Oklahoma oyuncuları oldu.

55 üçlük deneyen ve yüzde 43.6 ile bunların 24'ünü sayıya çeviren Houston'a en iyi altıncı adam ödülüyle gelen Eric Gordon 21 sayı (6/8 üçlük, Trevor Ariza 18 sayı (5/7 üçlük), James Harden 16 sayı (3/12 üçlük), 10 asist, 5 ribaund, Los Angeles Clippers'ı bırakan gelen Chris Paul 11 sayı, 7 ribaund, 2 asistle öne çıktı.