House of Gamers’ın ilk şampiyonu belli oldu
Türkiye'de bu zamana kadar yapılmış en büyük online canlı show programı House of Gamers 29 Aralık – 27 Ocak tarihleri arasında hem Türkiye’de hem de dünyada adeta tarih yazdı. Yarışmalar sonucunda House of Gamers’ın ilk şampiyonu Ferit “Wtcnn” Karakaya oldu.
Bir ay boyunca Youtube, Instagram, Twitch, Facebook, Twitter üzerinden ilgi odağı olan program toplamda 20 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaştı.
253 binin üzerinde takipçi, 254 milyon dakika House of Gamers izleyerek bir rekora imza attı. İzleyicilerin yarışmacılarla yaşayıp, yarışmacılarla eğlendiği House of Gamers geleneksel formatların dışına çıkarak dünyada Twitch.tv üzerinde en çok izlenen online canlı show programı haline geldi.
Türkiye'nin ünlü Twitch yayıncılarının dört hafta boyunca aynı evde yaşayarak ortak yayında yarıştıkları ve JTG TV’den yayınlanan House of Gamers 29 Aralık - 27 Ocak tarihleri arasında rekorları altüst ederek sona erdi. Ferit “Wtcnn” Karakaya, Levent “Levo” Balım, Ecesu “Yenge” Özevin, Figen “Fionamed” Örtün, izleyicilerin Onedio videolarından tanıdığı Furkan “Furkanito” İnanır, İpek İnan ve Berkant Cen “ThetaBetaPlays” ve Kemal Can “Kendine Müzisyen” Parlak’ın katıldığı yarışmanın kazananı Ferit “Wtcnn” Karakaya oldu.
House of Gamers 29 Aralık - 27 Ocak tarihleri arasında Twitch ve Youtube üzerinden toplamda 20 milyondan fazla izlenme rakamına ulaştı. Programın anlık maksimum izleyici sayısı 42 bin 500 oldu. Twitch ve Youtube üzerinde 253 bin 868 toplam takipçiye ulaşan House of Gamers 254 milyon 424 bin 922 dakika izlendi. Twitch.tv üzerinden 10 milyon dakikadan fazla izlenen programın Youtube’da73 bin, Twitch.tv’de 180 binden fazla takipçisi oldu.
Türkiye ve MENA bölgesinde faaliyet gösteren, influencer marketing ve video içerik alanında uzmanlaşan yeni medya firması CC Media’nın, önceliği espor ve gaming alanı olmak üzere orijinal video içerik projeleri üreten Join the Game (JTG) ile işbirliği içerisinde geliştirdiği, Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleştirilen en farklı ve en büyük prodüksiyonlu online show formatı olan House of Gamers, Twitch platformu üzerinden günde sekiz saat canlı olarak yayınlandı.
Dünyada Twitch’te en çok izlenen Show
Bir CC Media iştiraki olan Join the Game (JTG)’nin yürüttüğü projede, kamera arkasında ünlü TV projelerinde görev almış 30 kişilik profesyonel bir ekip yer alırken, çekimler 16 robot kamera ile gerçekleştirildi.
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