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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlereSpor HaberleriHouse of Gamers’ın ilk şampiyonu belli oldu
eSpor House of Gamers’ın ilk şampiyonu belli oldu
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eSpor
13.02.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

House of Gamers’ın ilk şampiyonu belli oldu

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Türkiye'de bu zamana kadar yapılmış en büyük online canlı show programı House of Gamers 29 Aralık – 27 Ocak tarihleri arasında hem Türkiye’de hem de dünyada adeta tarih yazdı. Yarışmalar sonucunda House of Gamers’ın ilk şampiyonu Ferit “Wtcnn” Karakaya oldu.

Bir ay boyunca Youtube, Instagram, Twitch, Facebook, Twitter üzerinden ilgi odağı olan program toplamda 20 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaştı.

253 binin üzerinde takipçi, 254 milyon dakika House of Gamers izleyerek bir rekora imza attı. İzleyicilerin yarışmacılarla yaşayıp, yarışmacılarla eğlendiği House of Gamers geleneksel formatların dışına çıkarak dünyada Twitch.tv üzerinde en çok izlenen online canlı show programı haline geldi. 

Türkiye'nin ünlü Twitch yayıncılarının dört hafta boyunca aynı evde yaşayarak ortak yayında yarıştıkları ve JTG TV’den yayınlanan House of Gamers 29 Aralık - 27 Ocak tarihleri arasında rekorları altüst ederek sona erdi. Ferit “Wtcnn” Karakaya, Levent “Levo” Balım, Ecesu “Yenge” Özevin, Figen “Fionamed” Örtün, izleyicilerin Onedio videolarından tanıdığı Furkan “Furkanito” İnanır, İpek İnan ve Berkant Cen “ThetaBetaPlays” ve Kemal Can “Kendine Müzisyen” Parlak’ın katıldığı yarışmanın kazananı Ferit “Wtcnn” Karakaya oldu.

House of Gamers 29 Aralık - 27 Ocak tarihleri arasında Twitch ve Youtube üzerinden toplamda 20 milyondan fazla izlenme rakamına ulaştı. Programın anlık maksimum izleyici sayısı 42 bin 500 oldu. Twitch ve Youtube üzerinde 253 bin 868 toplam takipçiye ulaşan House of Gamers 254 milyon 424 bin 922 dakika izlendi. Twitch.tv üzerinden 10 milyon dakikadan fazla izlenen programın Youtube’da73 bin, Twitch.tv’de 180 binden fazla takipçisi oldu. 

Türkiye ve MENA bölgesinde faaliyet gösteren, influencer marketing ve video içerik alanında uzmanlaşan yeni medya firması CC Media’nın, önceliği espor ve gaming alanı olmak üzere orijinal video içerik projeleri üreten Join the Game (JTG) ile işbirliği içerisinde geliştirdiği, Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleştirilen en farklı ve en büyük prodüksiyonlu online show formatı olan House of Gamers, Twitch platformu üzerinden günde sekiz saat canlı olarak yayınlandı.

Dünyada Twitch’te en çok izlenen Show

Bir CC Media iştiraki olan Join the Game (JTG)’nin yürüttüğü projede, kamera arkasında ünlü TV projelerinde görev almış 30 kişilik profesyonel bir ekip yer alırken, çekimler 16 robot kamera ile gerçekleştirildi.

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