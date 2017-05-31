Hounds yaz sezonu turnuvaları başladı

Her etapta toplam 16 klanın mücadele edeceği turnuva 4 ay sürecek ve büyük finalde galibiyete uzanan klan 5 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.
İlk etabı 28 Mayıs 2017 tarihinde tamamlanan turnuva toplam 4 etaptan oluşuyor ve Eylül 2017 tarihinde yapılacak büyük final ile sona eriyor. Etaplarda finale kalan son 2 takım büyük finale çıkmaya hak kazanıyor.
Finale ilk giden takımlar belli oldu
Hounds Yaz Sezonu Turnuvası’nın 28 Mayıs 2017 tarihinde tamamlanan ilk etabında kazanan klanı “DeePBreatH” oldu ve 5000 Hounds kredisi kazandı. Etabı ikinci sırada tamamlayan klan “MaviRüya” ise final biletini alan diğer klan olmayı başardı.
Hounds heyecanı turnuva rekabetiyle artıyor
Klanlar arasında mücadele ve rekabet ortamı sunan Hounds oyunundaki heyecan uzun soluklu bir turnuva heyecanıyla birleşiyor. Turnuvada oyuncuların takım ruhunu yaşayabilecekleri bir oyun özelliğine sahip olan Hounds, turnuva sırasında klanların kıyasıya mücadele etmesi bekleniyor.
Turnuva detayları ve kurallarla ilgili detaylı bilgi için http://buff.ac/4d86 adresini ziyaret edebilirsiniz.