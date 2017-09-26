Hoşgeldin Antalyaspor

Stat: Antalya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ekrem Kan, Erdem Bayık
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Vainqueur, Charles (Dk. 68 Yekta Kurtuluş), Nasri, Maicon, El Kabir (Dk. 74 Menez), Eto'o (Dk. 90 Harun Alpsoy)
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Maxsö, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Lawal, Musa Çağıran (Dk. 63 Özer Hurmacı), Serdar Gürler, Josue, Umar (Dk. 46 Regattin), Doukara (Dk. 74 Cikalleshi)
Goller: Dk. 5 Eto'o (Penaltıdan), Dk. 42 Nasri, Dk. 85 Maicon (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 77 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Vrsajevic, Dk. 26 Doukara, Dk. 65 Lawal (Osmanlıspor), Dk. 45 Sakıb Aytaç, Dk. 76 Djourou (Antalyaspor)
Antalyaspor'un yeni hocası LeonardoSüper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Brezilyalı teknik direktör Leonardo ile 2 yıllığına anlaştı. Antalya'ya gelen Brezilyalı eski futbolcu Leonardo, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'le Antalyaspor - Osmanlıspor karşılaşmasını izledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Celustka'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Maxsö'nün topu eliyle kontrol ettiğini belirleyen maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 5'inci dakikada Eto'o, penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi: 1-0
20. dakikada Osmanlıspor gole yaklaştı. Musa Çağıran'ın pasında topla buluşan Vrsajevic'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
22. dakikada Josue'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Doukara şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan, topun ağlarla buluşmasını engelledi.
29. dakikada Nasri'nin sağ kanattan verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan El Kabir'in şutunda, kaleci Karcemarskas gole izin vermedi.
42. dakikada ev sahibi ekip, farkı ikiye çıkardı. Eto'o'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nasri, şutunu çekti. Kaleci Karcemarskas'tan dönen topu kontrol eden Nasri, aşırtma bir vuruşla kalesini terk eden Karcemarskas'ın üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİAKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Djourou'nun kaptırdığı topla buluşan Josue, ceza sahası sol çaprazına hareketlenen Regattin'e pasını verdi. Regattin'in pasında ceza yayı içinde meşin yuvarlakla tekrar buluşan Josue'nin şutunda, top Charles'tan döndü.
59. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında, savunmanın arkasına gönderilen topla buluşup ceza sahasına giren Serdar Gürler, şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan, gole izin vermedi.
77. dakikada Antalyaspor, sahada 10 kişi kaldı. 68'inci dakikada Charles'ın yerine oyuna dahil olan Yekta Kurtuluş, 72. dakikada sarı kart gördü. Yekta, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.
83. dakikada Nasri'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Menez, meşin yuvarlağı altıpas içine hareketlenen Eto'o'ya gönderdi. Eto'o, müsait pozisyonda gol fırsatını değerlendiremedi.
85. dakikada ev sahibi ekip, farkı üçe çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Menez, Sakıb Aytaç'a pas verdi. Sakıb'ın ceza sahasında topla buluşturduğu Maicon, meşin yuvarlağı sağ ayağıyla ağlara gönderdi: 3-0
88. dakikada ceza sahasında topla buluşan Serdar Gürler, aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi. Kaleci Ferhat Kaplan, gole izin vermedi.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Antalyaspor'un yeni transferlerinden Jeremy Menez ile William Vainqueur, Süper Lig'de ilk kez forma giydi. Vainqueur, 90 dakika sahada kalırken, Menez 16 dakika görev yaptı.
MAÇTAN NOTLAR
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor'da, Osmanlıspor karşısında takımın başında futbol altyapı direktörü David Badia Cequier sahaya çıktı.
Osmanlıspor da yeni teknik direktörü İrfan Buz yönetiminde ilk maçını Antalyaspor'a karşı oynadı.
Öte yandan kırmızı-beyazlı kulübün, Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için anlaştığı öne sürülen Brezilyalı teknik adam Leonardo Nascimento de Araujo, maçı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'le tribünden izledi. Leonardo'nun, maç öncesi cep telefonuyla tribünden görüntü aldığı görüldü.
Bu arada, Antalyasporlu bir taraftar ise karşılaşma öncesi "Benimle evlenir misin Deniz" yazılı pankartla kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.