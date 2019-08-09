Hoş geldin Premier Lig! Liverpool'un iddaa oranı dibi gördü...
İngiltere Premier Lig'de yeni sezon, Liverpool ile Norwich arasında oynanacak karşılaşmayla başlıyor! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
LIVERPOOL - NORWICH
- Liverpool'da, Senegal'le Afrika Uluslar Kupası'nda finale kadar çıkan Sadio Mane'nin durumu maç saati netleşecek.
- Manchester City'ye kaybedilen Community Shield maçında ilk 11'de başlayan Salah ve Firmino'da ise bir değişiklik yok. Yine kadroda olacaklar....
- Norwich cephesinde ise hafif sakatlığı bulunan Timm Klose'nin iyileştiği açıklandı. Louis Thompson ve Alexander Tettey ise oynamayacak.
- Orta ikilide "McLean & Vrancic" izleyeceğiz, hücumun en ilerisinde ise Pukki yer alacak.
LIVERPOOL'UN İDDAA ORANI DİBİ GÖRDÜ!
Liverpool, Norwich'e kıyasla iddaa'da açık favoriydi ve galibiyetine 1,05 oran açıklanmıştı ama an itibariyle 1,02'yi gördük!
Misli.com'dan bu maça bahis alan üyelerin büyük çoğunluğu (%36) maçta en az 3 gol olmasına yönelmiş durumda. "2.5 ÜST" tercihinin iddaa oranı ise 1,30'dan 1,25'e düştü...
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Liverpool'un yaz döneminde öne çıkan anlar...
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