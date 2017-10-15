İlk yarı Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz?

Fenerbahçe son yılların en iyi 45 dakikasını oynadı. Maça fırtına gibi başladı. Çok kısa sürede golleri buldu ve her hattı ile şov yaptı. Açıkçası böyle bir Fenerbahçe’yi özlemişiz. Hoş geldin Fenerbahçe…

İlk devrenin yıldızı kimdi?



Giuliano ilk devrenin yıldızıydı. Bir gol attı ve çok klas hareketler yaptı. Valbuena da 3-0 olduktan sonra bile sanki takımı mağlupmuş gibi istekliydi.

En zayıf halka kimdi?



Fenerbahçe’nin zayıf halkası Neustadter’di. Çok yumuşak oynuyor. Kötü bir oyuncu diyemem ama rakip forvetleri çok zorlamıyor. Ozan Tufan, Hasan Ali gibi çok eleştirilen oyuncular bile son derece etkiliydi.