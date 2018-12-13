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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
13.12.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Horry, Jordan'ı parkede korkutan tek ismi açıkladı!

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Horry, Jordan'ı parkede korkutan tek ismi açıkladı!

Majesteleri Michael Jordan hakkında önemli bir sır daha ortaya çıktı.

NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu hakkında bir tartışma açıldığında birçok kişi Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant ve Magic Johnson isimleri zikrediyor.

Michael Jordan’ı tarihin en iyilerinden belki de en iyi yapan özellikleri neler? Büyüklüğü, müthiş skor yeteneği ve korkusuzluğu…

Ama gelin görün ki Jordan’ı da parkede korkutan birileri varmış!

NBA kariyerinde Rockets, Suns, Lakers ve Spurs formaları terleten ve 7 NBA şampiyonluğu yaşayan Robert Horry, katıldığı bir programdan Şöhretler Müzesi’nin üyesi Hakeem Olajuwon’ın Michael Jordan’ı korkuttuğunu ifade etti:

“Eğer Michael Jordan’a kimden korktuğunu sorarsanız size Hakeem Olajuwon ismini verir çünkü onun için ‘Bu büyük Afrikalıdan korkuyorum’ derdi. Bildiğiniz üzere Olajuwon, Nijeryalıydı.”

Majesteleri korkmasın da ne yapsın? 2.13 boyunda, 116 kilogram ağırlığında, iki kez NBA şampiyonluğu yaşamış ikisinde de Finaller’in MVP’si olmuş 12 kez All-Star seçilmiş pivottan bahsediyoruz. (Eurohoops)

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