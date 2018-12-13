Horry, Jordan'ı parkede korkutan tek ismi açıkladı!
Majesteleri Michael Jordan hakkında önemli bir sır daha ortaya çıktı.
NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu hakkında bir tartışma açıldığında birçok kişi Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant ve Magic Johnson isimleri zikrediyor.
Michael Jordan’ı tarihin en iyilerinden belki de en iyi yapan özellikleri neler? Büyüklüğü, müthiş skor yeteneği ve korkusuzluğu…
Ama gelin görün ki Jordan’ı da parkede korkutan birileri varmış!
NBA kariyerinde Rockets, Suns, Lakers ve Spurs formaları terleten ve 7 NBA şampiyonluğu yaşayan Robert Horry, katıldığı bir programdan Şöhretler Müzesi’nin üyesi Hakeem Olajuwon’ın Michael Jordan’ı korkuttuğunu ifade etti:
“Eğer Michael Jordan’a kimden korktuğunu sorarsanız size Hakeem Olajuwon ismini verir çünkü onun için ‘Bu büyük Afrikalıdan korkuyorum’ derdi. Bildiğiniz üzere Olajuwon, Nijeryalıydı.”
Majesteleri korkmasın da ne yapsın? 2.13 boyunda, 116 kilogram ağırlığında, iki kez NBA şampiyonluğu yaşamış ikisinde de Finaller’in MVP’si olmuş 12 kez All-Star seçilmiş pivottan bahsediyoruz. (Eurohoops)
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