Hora Akhisar Belediyespor'da

Yeşil-siyahlı yönetimin bir süredir temasta olduğu 29 yaşındaki Rumen futbolcu, dün kulübüyle mukavelesini feshettikten sonra bugün Akhisar'a gelerek Ege temsilcisi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Konyaspor'da 3'ü ilk 11'de olmak üzere 14 lig, 2'si ilk 11'de olmak üzere 3 UEFA Avrupa Ligi ve 7'si ilk 11'de olmak üzere 9 Türkiye Kupası maçında görev yapan Hora toplam 3 gol kaydetti. Futbola ülkesinin UTA Arad kulübünde başlayan Hora, Glaria Biştrita, CFR Cluj, Targu Mureş ve Pandurii Targu Jiu'da da forma giydi.

Tecrübeli futbolcu, Romanya Milli Takımı'nda 4 maçta görev yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, en az 2 takviye daha yapmayı planlıyor.