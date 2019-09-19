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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.09.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Holosko: "Bence Burak Yılmaz çok büyük futbolcu"

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Holosko: "Bence Burak Yılmaz çok büyük futbolcu"

Beşiktaş'ın o dönem transferi için Burak Yılmaz, Koray Avcı ve 5 milyon euro bonservis bedeli ödediği Holosko, Slovakya'da Slovan Bratislava maçı öncesi Kenan Başaran'ın sorularını yanıtladı. Holosko, "Bence Burak çok büyük futbolcu. Keşke Bratislava maçında da oynasaydı. Beşiktaş'ın ona ihtiyacı var." dedi.

Kenan Başaran / Spor Arena Özel Röportaj

Beşiktaş'ın eski Slovak futbolcusu Filip Holosko, siyah beyazlılara transferinde Manisa'ya verilen Burak Yılmaz'a mesaj yolladı.

Bratislava'da konuştuğumuz Holsko, önce Slovan Bratislava'yı yorumladı: "Slovakya'nın en iyi takımı. Kolay maç olmayacak. Beşiktaş da iyi başlamadı lige. Ama Bratsilava da taraftarsız oynayacak. Bence savunmada bekleyecekler. Kontra oynayacaklar."

BURAK ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU

Beşiktaş, Holosko'yu almak için Manisa'ya Burak Yılmaz, Koray Avcı ve 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Holosko o günleri de anlatıp Burak'a seslendi:

"O zaman Ertuğrul Sağlam beni çok istemişti. Manisa'da en çok gol atan ikinci oyuncuydum. Semih Şentürk gol kralı ben de ikinci olmuştum. Ertuğrul Hoca isteyince ben de kabul ettim çünkü Beşiktaş büyük bir takım. O zaman Burak Yılmaz, Koray Avcı ve artı paraya Manisa'ya verildi ben de Beşiktaş'a transfer oldum. Burak sonra Fenerbahçe, Eskişehir, Tranzonspor, Galatasaray ve Çin'de oynadı. Sonra Beşiktaş'a geri döndü. Bence Burak çok büyük futbolcu. Keşke Bratislava maçında da oynasaydı. Beşiktaş'ın ona ihtiyacı var. Ona şunu söylemek istiyorum: Çabuk iyileş ve takıma katıl."

BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTERİM

Beşiktaş'ta en iyi sezonunun 2008-09 olduğunu belirterek, "Şampiyon olduk ve ben de 15 gol atmıştım. Samet Aybaba'lı sezonum da iyiydi" dedi.

Holosko, fırsat doğması halinde menajer veya hoca olarak Beşiktaş'a dönmek istediğini de söyleyerek, "İki çocuğum Beşiktaş'tayken doğdu. Beşiktaş hep kalbimde, çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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Holosko: Bence Burak Yılmaz çok büyük futbolcu

Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya böyle hazırlandı...

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