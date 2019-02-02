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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
02.02.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Holloway ve Heslip yenilgiyi önleyemedi! TOFAŞ, İstanbul'da galip...

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Holloway ve Heslip yenilgiyi önleyemedi! TOFAŞ, İstanbul'da galip...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında TOFAŞ, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 87-82 yendi. Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla 13. yenilgisini yaşadı. Bursa temsilcisi ise 11. galibiyetini elde etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Polak Parlak

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 23, Heslip 20, Ellis 10, Minchev 10, Ramazan Tekin, Caner Topaloğlu, Sabahattin Can Göndür, Semih Erden 11, Babic 8

TOFAŞ: Garrett 15, Weems 13, Kadji 17, Mejia 18, Elegar 11, Berkan Durmaz 3, Muhaymin Mustafa 2, Muhsin Yaşar 4, Yiğit Arslan 4

1. Periyot: 22-25
Devre: 37-47
3. Periyot: 59-65

Beş faulle çıkan: 38.14 Elegar (TOFAŞ)

En Çok Oynanan Bahis
  • 698(L:154,5)Canarias - Barcelona
    3
    Altı
    1,70
    4374kez oynandı
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Müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Holloway'in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 3. dakikayı 12-7 üstün geçti. Pota altından sayılar üreten turuncu-lacivertli ekip karşısında Garrett'le arka arkaya basketler bulan Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 25-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a pota altında üstünlük kuran TOFAŞ, 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 29-40. Elegar ve Garrett'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 47-37 üstün gitti.

İkinci yarıya hücumda etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Babic'in dış atışlardan Semih Erden'in pota altından arka arkaya kaydettiği sayılarla 25. dakikada farkı 3 sayıya (51-54) indirdi. Çabuk toparlanan TOFAŞ, Kadji ve Weems'in üç sayılık basketleriyle farkı açtı ve final periyoduna 65-59 üstün girdi.

Son çeyrekte kötü hücum eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında dış atışlardan arka arkaya sayılar üreten TOFAŞ, 34. dakikada farkı 13 sayıya (63-76) taşıdı. Mejia'nın sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, sahadan 87-82 galip ayrıldı. 

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