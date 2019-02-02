Holloway ve Heslip yenilgiyi önleyemedi! TOFAŞ, İstanbul'da galip...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında TOFAŞ, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 87-82 yendi. Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla 13. yenilgisini yaşadı. Bursa temsilcisi ise 11. galibiyetini elde etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Polak Parlak
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 23, Heslip 20, Ellis 10, Minchev 10, Ramazan Tekin, Caner Topaloğlu, Sabahattin Can Göndür, Semih Erden 11, Babic 8
TOFAŞ: Garrett 15, Weems 13, Kadji 17, Mejia 18, Elegar 11, Berkan Durmaz 3, Muhaymin Mustafa 2, Muhsin Yaşar 4, Yiğit Arslan 4
1. Periyot: 22-25
Devre: 37-47
3. Periyot: 59-65
Beş faulle çıkan: 38.14 Elegar (TOFAŞ)
Müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Holloway'in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 3. dakikayı 12-7 üstün geçti. Pota altından sayılar üreten turuncu-lacivertli ekip karşısında Garrett'le arka arkaya basketler bulan Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 25-22 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a pota altında üstünlük kuran TOFAŞ, 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 29-40. Elegar ve Garrett'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 47-37 üstün gitti.
İkinci yarıya hücumda etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Babic'in dış atışlardan Semih Erden'in pota altından arka arkaya kaydettiği sayılarla 25. dakikada farkı 3 sayıya (51-54) indirdi. Çabuk toparlanan TOFAŞ, Kadji ve Weems'in üç sayılık basketleriyle farkı açtı ve final periyoduna 65-59 üstün girdi.
Son çeyrekte kötü hücum eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında dış atışlardan arka arkaya sayılar üreten TOFAŞ, 34. dakikada farkı 13 sayıya (63-76) taşıdı. Mejia'nın sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, sahadan 87-82 galip ayrıldı.
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