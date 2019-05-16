Hollanda'nın kralı Ajax! 34'üncü şampiyonluk...
Ajax, konuk olduğu De Graafschap'ı 4-1 yendi ve puanını 86'ya yükselterek tarihindeki 34. şampiyonluğuna ulaştı. İkinci sıradaki PSV ise 83 puanda kaldı.
De Vijverberg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Ajax, 37. dakikada Lasse Schöne ve 44. dakikada Nicolas Tagliafico'nun attığı gollerle soyunma odasına 2-1 önde gitti. Karşı takımın golünü ise 40. dakikada Youssef El Jebli kaydetti.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Ajax, Dusan Tadic'in biri penaltıdan 67. ve 87. dakikalarda ağları sarsmasıyla karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Ajax, aldığı bu galibiyetle puanını 86'ya yükselterek tarihindeki 34. şampiyonluğuna ulaştı. İkinci sıradaki PSV ise 83 puanda kaldı.
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