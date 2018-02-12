Hollandalı yıldız soyunma odalarını karıştırdı!
Devre arasında rekor bir ücretle Liverpool’un yolunu tutan Virgil van Dijk, eski takımı Southampton’la karşı karşıya gelecekleri maç öncesi güldüren bir harekete imza attı.
Maçtan önce soyunma odası koridoruna giren Hollandalı, Liverpool yerine eski takımı Southampton’ın hazırlandığı kapıya yöneldi. Bu durum ekranlara yansırken Van Dijk’ın bu duruma tebessüm ettiği görüldü.
2-0 kazanılan maça ilk 11’de başlayan yıldız oyuncu 90 dakika sahada kaldı. (Ajansspor)
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