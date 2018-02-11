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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Diğer Hollandalı Kramer süratte tarih yazdı! İlk kez...
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Sıradaki Haber: Kış Olimpiyat Oyunları'nda en çok madalya Norveç'te

Diğer
A.A
11.02.2018 - 17:39, Son Güncelleme:

Hollandalı Kramer süratte tarih yazdı! İlk kez...

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2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın 2. günü sona erdi.  Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 2. gününde, 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

Snowboard erkekler slopestyle mücadelesinde altın madalyayı, 87,16 puanla ABD'li Redmond Gerard kazandı. 17 yaşındaki Gerard, snowboard dalında olimpiyat şampiyonu olan en genç erkek sporcu unvanını aldı.
Kayaklı koşu erkekler 15+15 kilometre skiatlon kategorisindeki madalyalar, Norveçli sporculara gitti. Yarışın başındaki çarpışmanın ardından sonunculuğa gerileyen Simen Hegstad Krüger, 1 saat 16 dakika 20 saniyelik derecesiyle ilk olimpiyat şampiyonluğuna uzandı.
Sürat pateni erkekler 5 bin metre yarışında 6 dakika 9.76 saniyeyle olimpiyat rekoru kıran Hollandalı Sven Kramer, üst üste 3. altın madalyasını elde etti. 31 yaşındaki Kramer, bir ferdi sürat pateni disiplininde 3 olimpiyat şampiyonluğu kazanan ilk erkek sporcu oldu.
Biatlon erkekler 10 kilometre sprint yarışını, 23 dakika 38.8 saniyede bitiren Alman Arnd Peiffer, kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.
Kızak branşında tek erkekler luge finali yapıldı. Avusturyalı David Gleirscher, 3 dakika 10.702 saniyelik süresiyle ilk olimpiyat altınını elde etti.
Serbest stil kayak kadınlar mogul finalini ise 78,65 puan toplayan Fransız Perrine Laffont kazandı. 19 yaşındaki sporcu, ilk olimpiyat şampiyonluğuna imza attı.

- Rüzgar programı değiştirdi

Jeongseon Alp Merkezi'nde yapılması planlanan erkekler alp disiplini kayak iniş yarışmaları, sert rüzgar nedeniyle 15 Şubat'a ertelendi. Bundan dolayı 15 Şubat'taki erkekler alp disiplini kayak süper büyük slalom yarışları da 16 Şubat'a alındı.

- Almanya liderliğini sürdürdü

23. Kış Olimpiyatları'nın 2. günü sonunda 3 altın ve 1 bronz madalyası bulunan Almanya, madalya tablosunun zirvesindeki yerini korudu.
Hollanda, 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla 2'nci, Norveç ise 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalyayla 3. sırada yer aldı.

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