Hollandalı futbolcu arabasında kurşunlandı
Futbolcu Kelvin Maynard, dün Amsterdam'da arabasında kurşunlanarak öldürüldü.
Burton Albion ve Royal Antwerp gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun ölümü şok etkisi yarattı.
Hollanda polisi, olay yerindeki iki şüpheliyi arıyor. Surinam kökenli Hollandalı futbolcu için Burton Albion Kulübü de başsağlığı mesajı yayınladı.
Yakında bulunan itfaiye ekipleri Kelvin Maynard'a yardım etmeye çalışsalar da, aşırı yaralanan futbolcu kurtarılamadı.
Maynard son olarak Hollanda 5. lig ekiplerinden Alphense Boys takımının formasını giyiyordu.
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