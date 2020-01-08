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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2020 - 14:52,Son Güncelleme:/

Hollanda'dan transfer açıklaması: Ryan Babel, Ajax'ta... Son dakika Galatasaray haberleri

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Hollanda'dan transfer açıklaması: Ryan Babel, Ajax'ta... Son dakika Galatasaray haberleri

Ajax Sportif Direktörü Edwin van der Sar, Galatasaray'dan Ryan Babel için flaş bir açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Ajax'a imza atmaya çok yakın. Ajax Sportif Direktörü Edwin van der Sar, takımın antrenman yaptığı sırada gazetecilere transferi açıkladı.

Gazetecilerin Babel konusunda 'Yeni bir gelişme var mı?' sorusuna van der Sar, ''Üzgünüm çocuklar şu anda yok ama akşama doğru olur.'' cevabını verdi.

'KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI, AÇIKLANACAK'

Hollanda'nın Voetbal International sitesi ise transferi bittiğini belirtti. Haberde Ajax'ın Babel için Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık anlaştığı belirtildi.

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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray kimleri transfer edecek
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray kimleri transfer edecek?

Transferde resmi açıklamanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

MENAJERİ DE AÇIKLADI

Yıldız futbolcunun menajeri de transferi resmen açıkladı. Babel'in menajeri Winny Haatrecht, yaptığı son açıklamayla Ajax iddialarını doğruladı.

Haatrecht, ''Babel, maaşının bir bölümünü Galatasaray'da bırakıp Ajax'a gitmeye sıcak bakıyor. Böylece hem Ajax, hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor.'' sözlerini kullandı.

 

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