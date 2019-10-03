Hollanda'dan Pepe için ilginç sözler
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, takımı Porto'nun Feyenoord ile oynayacağı maç öncesinde Hollanda basınının gündemine geldi.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Porto'ya transfer olan Pepe hakkında Hollanda'dan ilginç açıklamalar geldi.
Portekizli futbolcunun Maritimo yıllarında teknik direktörlüğü yapan Mitchell van der Gaag, ''İnsanlar, Pepe'yi biraz çılgın buluyor. Aslında hiç öyle değil. Onunla en son Beşiktaş'ta oynarken konuşmuştum. Yanında bir takım arkadaşı vardı. Telefonda baya muhabbet ettik, çok iyi bir insan.'' ifadelerini kullandı.
''SAHA İÇİNDE DEĞİŞİME UĞRUYOR''
Pepe gibi bir dönem Türkiye'de forma giyen bir başka futbolcu Royston Drenthe ise Pepe hakkında ''Bazen soyunma odasında kötü bir atmosfer olur. Pepe, her zaman bu atmosferi yumuşatırdı. Bunu yapmak kolay değildir. Onun çok iyi bir kalbi var. Saha içinde değişime uğruyor. İnanın bana dışarıda çok sakin bir insandır.'' diye konuştu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle