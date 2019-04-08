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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
08.04.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Hollanda'da Türk hakeme tepki: "Dünyanın en kötü hakemi..."

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Hollanda'da Türk hakeme tepki: "Dünyanın en kötü hakemi..."

Hollanda 1. Ligi'nde Türk kökenli hakem Serdar Gözübüyük'e büyük tepki var.

Vitesse - PSV maçının son anlarında maçın kaderine etki edecek bir karar veren Hollandalı hakem, Vitese cephesinin büyük tepkisini çekti.

3-3 biten mücadelede Gözübüyük, Vitesse aleyhine 90. dakikada bir penaltı kararı verdi. Ev sahibi takımdan da Maikel van der Werff'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Bu karar, Vitesse Teknik Direktörü Leonid Slutski'yi çileden çıkarmaya yetti. Rus teknik adam maç sonunda hakeme açtı ağzını yumdu gözünü.

"KENDİSİNİ TANRI ZANNEDİYOR"

Slutski Serdar Gözübüyük için şu sert ifadeleri kullandı: "Kendini Tanrı zannediyor. Sanki 21 bin seyirci onu izlemek için stada gelmiş. Halbuki bu hiç de onun maçı değil. Sahadaki en önemli figür futbolculardır, hakem değil. Benim gözümde kesinlikle dünyanın en kötü hakemidir kendisi."

Hakemin kararlarında VAR'dan yararlanmamasını eleştiren teknik adam, "VAR'ı kullanmıyor, neden? Normal şartlarda bir lig maçında hakemi düşünmem; çünkü hepsi üst düzeyde maç yönetiyor. Tüm hakemler çok açık ve arkadaşça yaklaşıyor. Gülüyorlar, espri yapıyorlar, el veriyorlar; fakat o merhaba bile demiyor ve el sıkmıyor" dedi.

Rus teknik adam ayrıca, "Ona neden VAR'ı kullanmadığını sordum; yanıt verme tenezzülünü göstermedi. Burnu havada biri ve sadece kendisini düşünüyor" diyerek gözlerini noktaladı.

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