Hollanda, zorlu Kuzey İrlanda deplasmanında! iddaa'da dikkat edilmesi gereken...
Euro 2020 Elemeleri C Grubu’nda ilk iki için mücadeleye devam eden Kuzey İrlanda ile grup lideri Hollanda, grubun en önemli maçlarından birinde karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!
Grup maçlarına Estonya ve Belarus karşısında 4 maçta aldığı 12 puanla iyi bir başlangıç yapan Kuzey İrlanda, son 2 maçta ise grubun favorileri Almanya ve Hollanda karşısında puan alamadı.
Elbette işleri zor; ancak matematiksel olarak finallere gidebilirler.
Ekim ayında Çekya karşısında hazırlık maçında alınan 3-2’lik zafer umutlarını taze tuttu.
Geniş bir kadrosu olmayan antrenör Michael O’Neill’in geçen ay De Kuip’te kullandığı ilk 11'in aynısıyla sahada olması bekleniyor.
Grup kuraları çekildiğinde Almanya ile birlikte liderlik mücadelesi yapması beklenen Hollanda, bu maç öncesinde bu hedefinde başarılı oldu.
Büyük favori oldukları grupta, kalan 2 maçta da kazanırlarsa lider olarak finallere gidecekler. Bu maçta alacakları 1 puan bile onları finallere götürmeye yetecek.
Antrenör Ronald Koeman, Donyell Malen ve Steven Bergwijn’den yoksun olacak. Kadroda olmasına rağmen Memphis Depay’ın oynayıp oynamayacağı maç saati netleşecek.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Kuzey İrlanda’nın grupta oynadığı 6 maçın 5’in ilk yarılar berabere bitti.
- Hollanda’nın grupta oynadığı 6 maç da 2.5 ÜST bitti.
- Hollanda, bu eleme grubunda oynadığı 3 deplasman maçını da kazandı.
- Kuzey İrlanda’nın evinde oynadığı son 5 resmi maç da "2-3 GOL" aralığında bitti.
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Eleme grubunda Kuzey İrlanda 12 puan toplayarak Almanya ve Hollanda'yı takibini sürdürdü ancak son 2 maçı zorlu olan ev sahibinin tur şansı çok düşük.
Kuzey İrlanda'nın bu mücadelede kazanması gerekiyor ki Almanya deplasmanına tur şansıyla gidebilsin. Bu nedenle agresif bir futbol bekliyorum ve oyunun elbet bir yerinden itibaren risk almak zorundalar.
Hollanda da kendini riske atmamak adına fırsatları değerlendirip oyun üstünlüğünü elde etmeye çalışacak.
Maçta en az 3 gol bekliyorum.
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Hollanda'nın golcüsü Depay'ın Lyon performansına göz atalım...
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