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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.11.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Hollanda, zorlu Kuzey İrlanda deplasmanında! iddaa'da dikkat edilmesi gereken...

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Hollanda, zorlu Kuzey İrlanda deplasmanında! iddaa'da dikkat edilmesi gereken...

Euro 2020 Elemeleri C Grubu’nda ilk iki için mücadeleye devam eden Kuzey İrlanda ile grup lideri Hollanda, grubun en önemli maçlarından birinde karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

KUZEY İRLANDA - HOLLANDA

Grup maçlarına Estonya ve Belarus karşısında 4 maçta aldığı 12 puanla iyi bir başlangıç yapan Kuzey İrlanda, son 2 maçta ise grubun favorileri Almanya ve Hollanda karşısında puan alamadı.

Elbette işleri zor; ancak matematiksel olarak finallere gidebilirler.

Ekim ayında Çekya karşısında hazırlık maçında alınan 3-2’lik zafer umutlarını taze tuttu.

Geniş bir kadrosu olmayan antrenör Michael O’Neill’in geçen ay De Kuip’te kullandığı ilk 11'in aynısıyla sahada olması bekleniyor.

Grup kuraları çekildiğinde Almanya ile birlikte liderlik mücadelesi yapması beklenen Hollanda, bu maç öncesinde bu hedefinde başarılı oldu.

Büyük favori oldukları grupta, kalan 2 maçta da kazanırlarsa lider olarak finallere gidecekler. Bu maçta alacakları 1 puan bile onları finallere götürmeye yetecek.

Antrenör Ronald Koeman, Donyell Malen ve Steven Bergwijn’den yoksun olacak. Kadroda olmasına rağmen Memphis Depay’ın oynayıp oynamayacağı maç saati netleşecek.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Kuzey İrlanda’nın grupta oynadığı 6 maçın 5’in ilk yarılar berabere bitti.

- Hollanda’nın grupta oynadığı 6 maç da 2.5 ÜST bitti.

Hollanda, zorlu Kuzey İrlanda deplasmanında iddaada dikkat edilmesi gereken...

- Hollanda, bu eleme grubunda oynadığı 3 deplasman maçını da kazandı.

- Kuzey İrlanda’nın evinde oynadığı son 5 resmi maç da "2-3 GOL" aralığında bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

- Maç öncesi bahis oyunlarında Misli.com üyelerin %49’dan fazlası konuk ekibin maçı almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise 2.5 ÜST...

- Üyelerin %14’ü maçta en az 3 gol olacağını düşünerek tercihini 2.5 ÜST olarak kullanmış durumda.

MİSLİ.COM YAZARI KERİM CAN ÖZDAL'IN TERCİHİ...

Eleme grubunda Kuzey İrlanda 12 puan toplayarak Almanya ve Hollanda'yı takibini sürdürdü ancak son 2 maçı zorlu olan ev sahibinin tur şansı çok düşük.

Kuzey İrlanda'nın bu mücadelede kazanması gerekiyor ki Almanya deplasmanına tur şansıyla gidebilsin. Bu nedenle agresif bir futbol bekliyorum ve oyunun elbet bir yerinden itibaren risk almak zorundalar.

Hollanda da kendini riske atmamak adına fırsatları değerlendirip oyun üstünlüğünü elde etmeye çalışacak.

Maçta en az 3 gol bekliyorum. 

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Hollanda'nın golcüsü Depay'ın Lyon performansına göz atalım...

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