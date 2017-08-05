Hollanda Süper Kupası Feyenoord'un

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan mücadeleyi, penaltılar sonucunda Vitesse'yi 4-2 yenen Feyenoord kazandı.
De Kuip Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Feyenoord, 7. dakikada Jens Toornstra'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Vitesse'nin kazandığı penaltı atışını 58. dakikada Alexander Büttner gole çevirdi ve karşılaşmanın normal
süresi 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da iki takım arasındaki eşitlik bozulmayınca, penaltı atışlarına geçildi.
Feyenoord, penaltıları 4-2 kazanarak kupanın sahibi oldu.