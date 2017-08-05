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Hollanda Süper Kupası Feyenoord'un

Hollanda Ligi'ni geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan Feyenoord ile Hollanda Kupası'nın son şampiyonu Vitesse'nin karşılaştığı Hollanda Süper Kupası, Feyenoord'un oldu.

Hürriyet Haber
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Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan mücadeleyi, penaltılar sonucunda Vitesse'yi 4-2 yenen Feyenoord kazandı.

De Kuip Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Feyenoord, 7. dakikada Jens Toornstra'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Vitesse'nin kazandığı penaltı atışını 58. dakikada Alexander Büttner gole çevirdi ve karşılaşmanın normal

süresi 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da iki takım arasındaki eşitlik bozulmayınca, penaltı atışlarına geçildi.

Feyenoord, penaltıları 4-2 kazanarak kupanın sahibi oldu.

FeyenoordSüper KupaVitesse
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