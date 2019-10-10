Hollanda Kuzey İrlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. haftasında Hollanda ile Kuzey İrlanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi araştırılıyor. Peki, Hollanda Kuzey İrlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde 7. hafta maçları bu akşam başlıyor. Bu kapsamda C Grubu maçında Hollanda ve Kuzey İrlanda üç puan için sahada olacak. İşte, Hollanda Kuzey İrlanda maçı hakkında ayrıntılar...
Euro 2020 Eleme heyecanınında gecenin en önemli karşılaşması C Grubu’nda Hollanda ile Kuzey İrlanda arasında olacak. Bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak mücadele S Sport 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Hollanda: Cillessen, Veltman, De Light, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Roon, Malen, Depay, Babel
Kuzey İrlanda: Peacock-Farrell, Dallas, Cathcart, Evans, Lewis, McGinn, McNair, Davis, Saville, Evans, Washington
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle