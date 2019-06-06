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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.06.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Hollanda İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Hollanda İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda- İngiltere maçı, Türk futbolseverler tarafından da heyecanla bekleniyor. Hollanda, UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takım, Portekiz’in rakibi olacak. Peki, Hollanda İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi yarı final heyecanı Hollanda İngiltere maçıyla devam ediyor. İsviçre’ye karşı galibiyet kazanan Portekiz’in rakibi kısa süre sonra belli olacak. İki takım daha önce 17 kez karşı karşıya gelmişti. Bireysel performanslar göz önüne alındığında ise iki takım da son 10 mücadelesinde ikişer kez mağlubiyet yaşamıştı.

HOLLANDA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Portekiz’in finaldeki rakibi belirleyecek olan Hollanda İngiltere maçı 6 Haziran 2019 Perşembe günü saat 21:45’te başlayacak. Dom Afonso Henriques Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde, yarın oynanacak Hollanda - İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak olan Portekiz, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde edecek.

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