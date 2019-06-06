Hollanda İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hollanda- İngiltere maçı, Türk futbolseverler tarafından da heyecanla bekleniyor. Hollanda, UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takım, Portekiz’in rakibi olacak. Peki, Hollanda İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Uluslar Ligi yarı final heyecanı Hollanda İngiltere maçıyla devam ediyor. İsviçre’ye karşı galibiyet kazanan Portekiz’in rakibi kısa süre sonra belli olacak. İki takım daha önce 17 kez karşı karşıya gelmişti. Bireysel performanslar göz önüne alındığında ise iki takım da son 10 mücadelesinde ikişer kez mağlubiyet yaşamıştı.
HOLLANDA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Portekiz’in finaldeki rakibi belirleyecek olan Hollanda İngiltere maçı 6 Haziran 2019 Perşembe günü saat 21:45’te başlayacak. Dom Afonso Henriques Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde, yarın oynanacak Hollanda - İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak olan Portekiz, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde edecek.
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