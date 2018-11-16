Hollanda Fransa maçı hangi kanalda saat kaçta?
Hollanda Fransa maçı ile UEFA Uluslar A Ligi Grup 1'de heyecan sürüyor. Grubun ilk sırasında yer alan Fransa ile mücadele edecek olan Hollanda, grubundaki yerini sağlamlaştırmak için mücadele edecek. Peki, Hollanda Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Birçok yıldızı bünyesinde barındıran Fransa, Hollanda deplasmanına çıkıyor. Mbappe, Grioud, Griezmann gibi isimlerin yer aldığı Fransa, Depay ve Wijnaldum'lu Hollanda karşısına çıkacak. Peki, Hollanda Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar
HOLLANDA FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup mücadelesi kapsamında Hollanda, Fransa'yı ağırlayacak. Mücalede TSİ 16 Kasım Cuma günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
HAFTANIN DİĞER KARŞILAŞMALARI
Uluslar Ligi'nde haftanın diğer karşılaşmaları şu şekilde;
16 Kasım Cuma:
- A Ligi
1. Grup: Hollanda-Fransa
- B Ligi
1. Grup: Slovakya-Ukrayna
4. Grup: Galler-Danimarka
- C Ligi
3. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Bulgaristan
Slovenya-Norveç
- D Ligi
4. Grup: Cebelitarık-Ermenistan
Liechtenstein-Makedonya
17 Kasım Cumartesi
- A Ligi
3. Grup: İtalya-Portekiz
- B Ligi
2. Grup: Türkiye-İsveç
- C Ligi
1. Grup: Arnavutluk-İskoçya
4. Grup: Sırbistan-Karadağ
Romanya-Litvanya
- D Ligi
3. Grup: Azerbaycan-Faroe Adaları
Malta-Kosova
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