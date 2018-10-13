Hollanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Hollanda Almanya maçı ile bu akşam heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek iki ülke son oynanan hazırlık karşılaşmasında bir birlerine üstün sağlayamamıştı. Bu karşılaşmayı bu akşam yönetecek isim ise Türk hakem Cüneyt Çakır olacak. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar.. Peki Hollanda Almanya maçı bu akşam saat kaçta başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak mı? İşte detaylar..
FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, 13 Eylül 2018 Cumartesi günü Hollanda ile Almanya takımları arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1.Grup müsabakasını yönetecek.
Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff Arena'da TSİ 21:45'te başlayacak. Karşılaşmayı canlı yayınlayacak kanal bulunmuyor. Müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
Cüneyt Çakır, bu müsabaka ile 45. A Milli Maçını yönetmiş olacak.
Hollanda ve Almanya en son 2012 Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelmişlerdi. Karşılaşmayı 2-1 Almanya kazanırken, goller Mario Gomez'den gelmişti. Hollanda'nın tek golünü ise Robin van Persie rakip filelere göndermişti.
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