CANLI Hollanda - Almanya
Hollanda - Almanya maçı ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. C grubunda mücadele eden Hollanda, grubun bir diğer güçlü ekibi Almanya ile karşı karşıya geliyor.
Turnuvada henüz ilk maçına çıkacak olan Almanya, Hollanda karşısında galibiyet hedefliyor.
Hollanda'nın 11'i: Cillessen, Blind, van Dijk, de Ligt, Dumfries, de Jong, de Roon, Wijnaldum, Promes, Babel, Depay.
Almanya'nın 11'i: Neuer, Ginter, Süle, Rüdiger, Kehrer, Goretzka, Kimmich, Kroos, Schulz, Gnabry, Sane.
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