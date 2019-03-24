Hollanda 2-3 Almanya
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin maçında Almanya, Hollanda'yı 3 golle mağlup etti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Almanya, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.
Öne çıkan C Grubu karşılaşmasında Almanya, konuk olduğu Hollanda'yı 15. dakikada Leroy Sane, 34. dakikada Serge Gnabry ve 90. dakikada Nico Schulz'un golleriyle 3-2 yendi.
Hollanda'nın gollerini 48. dakikada Matthijs De Ligt ve 63. dakikada Memphis Depay kaydetti.
Hollanda'nın 11'i: Cillessen, Blind, van Dijk, de Ligt, Dumfries, de Jong, de Roon, Wijnaldum, Promes, Babel, Depay.
Almanya'nın 11'i: Neuer, Ginter, Süle, Rüdiger, Kehrer, Goretzka, Kimmich, Kroos, Schulz, Gnabry, Sane.
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