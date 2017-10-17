Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Selçuk Üniversitesi öğrencisi Hakan Karaoğlu'nu telefonla arayan Bak, genç taraftara saldıranların, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a göre gerekli cezaları alacağını belirterek, gözaltına alınanlarla ilgili yasal süreci yakından takip ettiğini söyledi

Hakan Karaoğlu ise sosyal medya hesabından, "Beni arayan, halimi hatırımı soran Sayın Bakanım Osman Aşkın Bak'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, hala şaşkınım." ifadelerini paylaştı.

Bakan Bak da Twitter hesabında, "Kardeşim, her zaman yanındayız. Spor sevgin de Galatasaray tutkun da hiç bitmesin. Okulunun da takipçisiyim. İyi bir mühendis olacaksın." mesajına yer verdi.