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Hoffenheim Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Play Off turunda bu akşam Hoffenheim ve Liverpool karşı karşıya geliyor. Gecenin en heyecanlı maçlarından biri olacak Hoffenheim Liverpool maçı öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki Hoffenheim Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Hürriyet Haber
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Hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Hoffenheim, Almanda DFB Kupası'nda aldığı 1-0'lık sonuç ile ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta İngiltere Premier Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmada bol pozisyonlu ve bol gollü bir mücadeleye imza atan Liverpool Watford deplasmanından 3-3'lük skor ile ayrıldı.

Hoffenheim Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Hoffenheim Liverpool maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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