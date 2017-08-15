Hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Hoffenheim, Almanda DFB Kupası'nda aldığı 1-0'lık sonuç ile ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı.
Geçtiğimiz hafta İngiltere Premier Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmada bol pozisyonlu ve bol gollü bir mücadeleye imza atan Liverpool Watford deplasmanından 3-3'lük skor ile ayrıldı.
Hoffenheim Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Hoffenheim Liverpool maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.