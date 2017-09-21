Hoffenheim, deplasmandan 3 puanla döndü

MAINZ’ın 5. dakikada Danny Latza ve 16. dakikada Yoshinori Muto ile 2-0 öne geçtiği maçta konuk ekip bu gollere 23. dakikada Nadiem Amiri ve 45+1’de Sandro Wagner ile cevap verdi. İlk yarısı 2-2 berabere biten maçta 90+2’de Mark Uth’un attığı gol skoru belirledi.
Hoffenheim’de Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay ikinci yarıda Felix Passlack’ın yerine oyuna girdi. Ev sahibi ekipte ise Suat Serdar 90 dakika oynadı. Bu sonuçla Hoffenheim puanını 11’e çıkardı ve 3. sıraya yükseldi. Mainz 05 ise 3 puanla 15. sırada kaldı.