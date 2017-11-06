Hoffenheim deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

RHEIN Energie Stadı’nda oynanan karşılaşmada Köln, UEFA Avrupa Ligi’nde Medipol Başakşehir ile C Grubu’nda bulunan Hoffenheim’ı konuk etti. Türkiye kökenli hakem Deniz Aytekin’in yönettiği karşılaşmada Hoffenheim’ın gollerini 10. dakikada Dennis Geiger, 56 ve 80. dakikalarda Sandro Wagner attı. Wagner’in attığı ilk gol, penaltıdan geldi.
Konuk ekipte Türkiye kökenli oyuncu Kerem Demirbay, 90 dakika oyunda kalırken, Köln’de mücadeleye ilk 11’de başlayan Salih Özcan, 58 dakika forma giydi. Bu sonuçla Hoffenheim, 19 puanla 5. sıraya yükseldi. Bu sezon galibiyeti bulunmayan Köln ise 2 puanla son sırada kaldı.