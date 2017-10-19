Hoffenheim Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? İlk 11'ler

Hoffenheim Başakşehir maçı hangi kanalda sorusunu yöneltmeye devam eden futbolseverler, Alman rakibi önünde mücadele verecek olan Türk temsilcisini ekranları başında destekleyecek. Hoffenheim karşısında alacağı üç puan ile yeniden gruptan çıkma yarışına tutunacak olan temsilcimiz, Avrupa Ligi'ndeki yürüyüşüne devam edecek. Peki, Hoffenheim Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler

HOFFENHEİM BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, Hoffenheim ile mücadele edecek. 19 Ekim Perşembe günü saat 22.05'te oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak. Rus Hakem Aleksey Eskov'un yöneteceği mücadeleye Dmitriy Mosyakin ve İgor Demeshko yardımcılığı üstlenecek.

HAZIRLIKLAR TAMAM MAÇ SAATİ BEKLENİYOR

Almanya'nın Hoffenheim takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Rhein-Neckar Arena'daki antrenman sahasında, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

İdmana, kadroda yer almayan Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Manuel Da Costa ve Mossoro'nun yanı sıra, hasta olan Edin Visca da katılmadı.



Antrenmanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanları Mesut Altan ve Mustafa Saral da izledi. İdman öncesinde teknik heyet ve futbolcular, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde ise Hoffenheim maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'i



Medipol Başakşehir'in, Hoffenheim karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:



Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler, Kerim Frei, İrfan Can Kahveci, Elia, Mevlüt Erdinç.

AVCI: KİMİN BİRİNCİ KİMİN DÖRDÜNCÜ OLACAĞINI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın karşılaşacakları Alman temsilcisi Hoffenheim karşısında kazanarak, gruptaki iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Rhein-Neckar Arena'da düzenlenen basın toplantısına Abdullah Avcı, takımın orta saha oyuncularından Gökhan İnler ile katıldı.

Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu deplasmanda mağlup ederek, 9 puanla liderliğini sürdüren Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başladı.

Grubun en yüksek oyun kalitesine sahip takımına karşı mücadele edeceklerini belirten Abdullah Avcı, şöyle konuştu:

"Hoffenheim, grupta şu ana kadar puanı olmamasına rağmen oyun ve oyuncu kalitesi çok yüksek bir takım. Grupta birbirine yakın dört takım bulunuyor. Kimin dördüncü, kimin birinci olacağını hep birlikte göreceğiz. Buradan alacağımız galibiyet, grup içinde sonuna kadar olmamazı sağlayacaktır." dedi.

Rakiplerine büyük saygı duyduklarının altını çizen Avcı, "Hoffenheim ile 118 yıllık çok uzun bir tarihi olmasına rağmen benzer yönlerimiz var. Biz 2007-2008 senesinde Süper Lig'de oynadık, onlar da 2008-2009'da Bundesliga'da oynadı. Onlar da biz de geçen sene liglerimizde kulüp tarihlerimizin en yüksek puanlarını aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ve Manuel Da Costa'yı sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna almadıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Emre ve Da Costa'nın sakatlıkları devam ediyor. Bugün buna hasta olan Edin Visca da eklendi. Edin'in durumu yarın belli olacak. Adebayor ve Mossoro da yeni sakatlıktan çıktıkları için kadroda değil. Onlarla birebir görüşmeler yaparak ve rakibe göre planımızı düşünerek böyle bir tasarrufumuz oldu. Bizim takımımız çok değerli bir takım. Birbirine yakın 22-23 oyuncumuz var. Her maça belirli bir plan ile hazırlanıyoruz. Yarın da tüm oyuncularımız takım için en iyisini yapmaya çalışacaktır."

Avcı, bir Alman basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaşmayı izleyip izlemeyeceğini sorması üzerine ise, "Cumhurbaşkanımızın maçımızı izleyip izlemeyeceğini bilmiyorum. Cumhurbaşkanımız bir futbol hayranıdır, sadece bizimle alakalı değil. Futbolu çok seviyor ama seyredip seyretmeyeceğini bilmiyorum. Aslında teknik bir soru sormanızı beklerdim." yanıtını verdi.

Abdullah Avcı, Süper Lig'de başarılı olarak, her yıl Avrupa kupalarında yer almalarının kulübün bilinilirliği açısından da önem taşıdığını sözlerine ekledi.

GÖKHAN İNLER: "BU KADAR AZ PUANI HAK ETMEDİK"

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Gökhan İnler de yarın çok zorlu bir maça çıkacaklarını aktardı.

Gökhan, Hoffenheim ile gruptaki gelecekleri açısından zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Biz ve Hoffenheim, oyun kalitemiz doğrultusunda puanlar alamadık. Bu kadar az puanı hak etmedik. Yarın iyi bir maç olacak. Bunun için takım olarak iyi hazırlandık." dedi.

HOFFENHEİM TEKNİK DİREKTÖRÜ: ÖNEMLİ OLAN FUTBOLUN KALİTESİDİR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir'i konuk edecek Hoffenheim'ın teknik direktörü Julian Nagelsmann, gruptaki iddialarını sürdürmek için yarın kazanmak zorunda olduklarını söyledi.



Karşılaşmanın oynanacağı Rhein-Neckar Arena'da düzenlenen basın toplantısına oyunculardan Steven Zuber ile katılan Nagelsmann, "Yarın tabii ki kazanmak ve ilk 3 puanımızı almak istiyoruz. Hayat mecburiyetlerle doludur, biz de 3 puanı almak zorundayız. Yarın sahada iyi bir futbol ortaya koymak ve 90 dakika sonunda mutlu bir şekilde evimize gitmek istiyoruz." dedi.



Çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını vurgulayan Nagelsmann, "Rakibimiz çok güçlü bir takım, dar alanda çok iyiler. Onlar da bizim gibi puan kayıpları yaşadı. Çok tecrübeli futbolculara sahipler. Emre 37 yaşına rağmen müthiş bir futbol oynuyor. Bizim için önemli olan yarınki maçı kazanmaktır." ifadelerini kullandı.



Julian Nagelsmann, "Medipol Başakşehir yaş ortalaması yüksek bir takım. Bununla ilgili farklı bir oyun planı uygulamayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Yaş ortalamasının bizim için hiçbir önemi yok. Bununla ilgili bir taktik planlamam yok. Biz genç, onlar yaş ortalaması yüksek bir takım oluşturdu ama önemli olan ortaya konan futbolun kalitesidir." yanıtını verdi.

Genç teknik adam, takımının daha önce oynanan maçlardan gerekli dersleri çıkardığını ve gruptan çıkacaklarını inandıklarını aktardı.

Nagelsmann, sakatlığı bulunan Lukas Rupp'un durumunun son yapılacak antrenmanda sonra belli olacağını, sakatlıkları bulunan Serge Gnabry, Ermin Bıcakcic ve Adam Szalai'nin ise kadroda yer almayacağını sözlerine ekledi.

ZUBER: "SAHADAN 3 PUANLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

Hoffenheim'ın hücum oyuncularından Steven Zuber de Medipol Başakşehir karşısında kazanarak, grupta ilk puanlarını almak istediklerini söyledi.

Zuber, grupta puansız tek takım olmalarının hatırlatılması üzerine, "Gruptaki durumumuzun farkındayız. Bu durumu tersine çevirmek ve çıkışa geçmek için Medipol Başakşehir karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.



Yoğun maç programlarının kendilerini etkilemediğinin altını çizen genç oyuncu, "Fizik durumumuz çok iyi. Kendimizi, üç 90 dakikayı oynayabilecek durumda hissediyoruz. Ben de çok çalışarak, ilk 11'de yerimi aldım. İyi bir sezon geçiriyorum. Teknik direktörümüz de bana çok güveniyor. Bu güvenin karşılığını sahada vermek istiyorum." şeklinde konuştu.