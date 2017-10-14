Rhein-Neckar Arena’da oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Augsburg’u konuk etti. Tüm gollerin ikinci yarıda atıldığı maçta ev sahibi ekip, 52. dakikada Benjamin Hübner’in golüyle 1-0 öne geçti. Augsburg bu gole 75. dakikada Michael Gregoritsch ile cevap vererek 1-1’lik eşitliği sağladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Hoffenheim 85. dakikada Mark Uth ile bir gol daha bularak skoru 2-1 yaptı. Konuk ekip, 90. dakikada Kevin Vogt’un kendi kalesine attığı golle maça yeniden denge getirdi ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
Hoffenheim’da forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay ilk 11’de başladığı karşılaşmada 59 dakika sahada kaldı. Hoffenheim 15 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada yer alırken, Augsburg ise 12 puanla 7. sıraya geriledi.