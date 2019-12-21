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Futbol
21.12.2019 - 01:25, Son Güncelleme:

Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund (Maç Özeti)

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Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund (Maç Özeti)

Almanya Bundesliga'da 17. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund, 1-0 öne geçtiği maçta son 11 dakikada kalesinde gördüğü gollerle Hoffenheim'a 2-1 mağlup oldu.

Almanya Bundesliga'da 17. haftanın açılış maçında Hoffenheim ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Rhein Neckar Arena'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Hoffenheim oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Sargis Adamyan ile 87. dakikada Andrej Kramaric kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 17. dakikada Mario Götze'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 30 puanla 4. sırada kaldı. Hoffenheim ise 27 puanla 6. sıraya yerleşti.

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Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund (Maç Özeti)


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