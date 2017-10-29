Hocayı anlamadık, özür dileriz

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Aytemiz Alanyaspor maçının son dakikalarında oyuna almak istediği Gary Medel ile Jeremain Lens’in isteksiz tavırlar sergilemesi ve Güneş’in de bu yüzden Necip Uysal’ı oyuna sokması büyük yankı yarattı. Güneş’in, “Çok yavaş, ‘oyuna girmeyeceğim’ gibi yürüyorlardı. Ben çağırdığım zaman hepsi koşarak, heyecanla gelmeli” sözleriyle eleştirdiği iki oyuncu maçtan sonra hocalarından ve takım arkadaşlarından özür diledi.

‘BİTİME 3 DAKİKA KALMIŞTI’

SOYUNMA odasında bir konuşma yaparak duruma açıklık getiren Medel, bütün olayın anlık iletişim probleminden kaynaklandığını ifade etti. Şilili futbolcu, “Hocamızın oyuna sokmak için beni çağırdığını anlamadım. Maçın bitmesine 3 dakika kalmıştı, oyuna girmeyi beklemiyordum. Aynı şekilde Jeremain Lens de anlayamadı. Ne ben ne de Lens oyuna girmeyi reddetmek gibi bir davranışta bulunmayız. Eğer böyle anlaşıldıysak herkesten özür dileriz” ifadelerini kullandı.

LENS: EN İYİSİNİ YAPMAYA DEVAM

JEREMAIN Lens ise dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili, “Söylentileri duydum. Herkesin bilmesini isterim ki severek oynamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim” diye yazdı.

Bu arada Medel-Lens olayının yanı sıra, Oğuzhan Özyakup’un da oyuna çıkarken sinirli hareketler sergilemesi yönetimi harekete geçirdi. Başkan Fikret Orman ve 2. başkan Ahmet Nur Çebi’nin bugün takımla yemekte bir araya gelerek, futbolculara uyarılarda bulunacağı belirtildi. Orman’ın ayrıca Güneş’ten rapor isteyeceği bildirildi.